К выходным в Кировскую область могут прийти 30-градусные морозы

После ноябрьских дождей и снегопадов в Кировскую область могут прийти 30-градусные морозы. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология в Кирове».

Ощутимое похолодание начнется в четверг, 2 декабря. Дневная температура воздуха упадет до -6 градусов и задержится на этой отметке до субботы.

В субботу, 4 декабря, снова потеплеет до +1 и пройдет сильный снегопад. По предварительным прогнозам, за сутки выпадет до 15 миллиметров осадков.

А в воскресенье, 5 декабря, в Кировскую область придет холодный арктический воздух. Он принесет с собой резкое понижение температуры: до -20 градусов в южной части региона и до -30 – в северной. Как долго продержатся морозы, пока неясно.