Как получить QR-код, если переболел коронавирусом без симптомов

Россияне, перенесшие COVID-19, смогут получить QR-код, если подтвердят свой диагноз. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, «бессимптомники» смогут сделать ПЦР-тест. Если он будет положительным, диагноз будет считаться подтвержденным. По результатам теста россияне смогут получить «код переболевших», который действует в течение 6 месяцев с даты выздоровления.

Тем же, у кого ПЦР-тест оказался отрицательным, следует сделать прививку на общих основаниях.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области расширили список мест, при посещении которых необходимы QR-коды.