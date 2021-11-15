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Как получить QR-код, если переболел коронавирусом без симптомов

Юлия Зорина COVID-19, Новости, Общество

Россияне, перенесшие COVID-19, смогут получить QR-код, если подтвердят свой диагноз. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, «бессимптомники» смогут сделать ПЦР-тест. Если он будет положительным, диагноз будет считаться подтвержденным. По результатам теста россияне смогут получить «код переболевших», который действует в течение 6 месяцев с даты выздоровления.

Тем же, у кого ПЦР-тест оказался отрицательным, следует сделать прививку на общих основаниях. 

Ранее мы сообщали, что в Кировской области расширили список мест, при посещении которых необходимы QR-коды.

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Юлия Зорина