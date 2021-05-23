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Киров стал 11 во всероссийском рейтинге качества общественного транспорта

Наталья Дмитриева Общество, Новости

Эксперты отметили конкурентоспособность кировских перевозчиков

Аналитики «Simetra» изучили уровень качества и комфорта общественного транспорта в регионах. Не анализировали лишь транспорт российских столиц — златоглавой и северной, поскольку у них существенные преимущества перед остальными.

Изучали транспорт по пяти критериям: территориальная и ценовая доступность, эффективность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивое развитие. Максимально можно было набрать 20 по каждому из показателей.

Наша система общественного транспорта была оценена по достоинству за «Комфорт и удобство» — 17 баллов и «Эффективность сети» — 14,5 баллов. В итоге Киров стал 11-м в списке.Эксперты отметили удобство единого тарифа для всей сети, наличие системы онлайн-информирования пассажиров о работе общественного транспорта.

Первыми в рейтинге стали столица Свердловской области и наши соседи: Пермь, Казань и Ижевск. Антилидерами рейтинга названы Пенза, Владикавказ, и Астрахань.

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Наталья Дмитриева