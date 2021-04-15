Кировчан поразил серп Луны

Очень тонкий месяц накануне был виден особенно хорошо.

Вчера вечером кировские соцсети заполнили фотографии молодого месяца, который взошёл на небосвод после заката солнца. Его наблюдали на западной части небосвода.

Особенно хорошо молодая растущая луна была видна потому что располагалась низко над горизонтом. Из-за этого визуально казалась больше, чем обычно.

Серп – это лунная фаза. Она наступает после новолуния и длится до первой четверти. Серп на небе можно будет наблюдать на протяжении ещё нескольких дней.

Снимки появились в паблике «Любительская Астрономия в Кирове», на страничке фотографа Людмилы Калининой. Пользователи с восхищением отзывались о фотографиях, некоторых они подвигли отправиться на улицу и тоже полюбоваться красивым зрелищем.

Фото: instagram.com/kalinina56la, vk.com/astro_kirov