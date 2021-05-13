Кировчане мечтают о благоустройстве парка имени Кирова

В России продолжается голосование за объекты для благоустройства на 2022 год. Свои голоса за проекты обновления парков и скверов отдали уже более 72 тысяч кировчан.

На 13 мая лидерами отбора стали:

В Кирове: парк имени Кирова (3638 голосов), сквер на улице Советской, 27 в Нововятске (2983), пешеходная зона на проспекте Строителей (2221) и парк имени Гагарина (1900). Также немало голосов набрали пешеходная зона в Лянгасово, Театральная площадь, лыжная трасса в микрорайоне ДСК и пешеходная зона в районе Лепсе – Шинников.

В Кирово-Чепецке: парк «Южный» (2385), улица Сосновая (1163), проспект Мира (1063).

В Вятских Полянах: проект по установке наружного освещения (1581).

В Кирсе: пешеходная зона на улице Заречной (2140).

В Котельниче: благоустройство сквера «Городской сад» (1351).

В Омутнинске: пешеходная зона на улице 30-летия Победы (1273).

В Яранске: пешеходная зона на улице Радина (1101).

Голосование будет продолжаться до 30 мая. Отдать свой голос за понравившийся проект можно на платформе https://43.gorodsreda.ru/ (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, которые работают в общественных местах городов Кировской области.