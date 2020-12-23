Кировчане начали худеть с Роспотребнадзором

Ведомство создало во «ВКонтакте» сервис «Дневник Питания».

Месяц назад в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» на платформе одной из самых популярных в России соцсетей «ВКонтакте» Роспотребнадзор запустил в работу сервис для тех, кто хочет следить за своим здоровьем. Он абсолютно бесплатный и имеет большое количество полезных опций.

Приложение помогает грамотно с учетом особенностей организма составлять рацион, контролировать объем выпиваемой воды, собственный вес и активность. Есть вкладки с советами специалистов по питанию и экспертов Роспотребнадзора.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти по ссылке «ВКонтакте» со своего личного аккаунта. После установки приложение предложит вам установить цель: снизить или набрать вес, или нарастить мышцы. Счетчик рассчитает необходимую норму калорий и жидкости. Тем, кому нужно принимать лекарства по времени приложение будет о них напоминать (конечно, сначала нужно внести эту информацию) Предусмотрена опция контроля за курением. Если пролистать бегунок вниз можно найти информационные статьи на тему ЗОЖ.

С момента ввода сервиса в работу к нему присоединились уже более 20 миллионов пользователей.

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Фото: Marie Claire