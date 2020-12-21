Нонна Гришаева сказала спасибо кировским врачам

18 декабря в Кирове побывала заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева. Знаменитая актриса выступила перед кировскими медработниками с оркестром под управлением дирижера Андрея Балина.

На сцене Вятской филармонии Нонна Гришаева исполнила несколько известных песен – «Балладу о корнете», «Вальс», «Песенку про пять минут». И сорвала шквал аплодисментов.

Концерт прошел с соблюдением всех антиковидных требований: маски и социальная дистанция через одно кресло.

В своем «Инстаграме» Нонна Гришаева опубликовала небольшой отрывок своего выступления – песни «Живем мы что-то без азарта» из фильма «Вокзал для двоих».

— Создаём новогоднее настроение и благодарим медицинских работников с @andreibalin9977 , в Кирове))

Медикам – главным адресатам концерта выступление очень понравилось.

— Рада тому, что мы смогли посетить такой концерт в преддверии Нового года, — сказала зав женской консультацией № 2 Кировского клинико-диагностического центра Марина Плясунова.

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