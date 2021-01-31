Кировчане провели день без интернета

31 января жители Кировской области присоединились к Международному дню отказа без интернета. Этот праздник принято отмечать на свежем воздухе, вдали от гаджетов.

Кировчане не стали исключением и выбрались в Порошино, чтобы погулять по лесу, покататься на фатбайках и лошадях, а также поучаствовать в конкурсе «Снеговики наступают».

От участников требовалось слепить самого лучшего снеговика, но не в одиночку, а с друзьями или с родителями. По словам организаторов – представителей СТК «Порошино» и благотворительного фонда «Мама», желающих посоревноваться в лепке из снега было много.

— Активность жителей Кирова приятно удивила. Мы не ожидали, что будет столько участников, — сказали организаторы мероприятия.

Довольны остались и участники.

— Мой сын проводит много времени в соцсетях и уговорить его оторваться от телефона было непросто. Но мы все же выбрались в Порошиной всей семьей и очень здорово провели время, — рассказала кировчанка Елена.

Итоги конкурса снеговиков будут подведены через неделю, 6 февраля.

Победителей выберут путем голосования. Награждение состоится в 12 часов у сцены.

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