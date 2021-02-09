Кировчане смогут ездить на автобусах со скидкой

В Кирове пройдет акция, в рамках которой горожане и гости города смогут получить скидку на проезд.

Скидка составит 5 рублей на одну поездку. Акция будет действовать с начала весны до 30 июня. Воспользоваться «льготой» смогут обладатели карт «Мир».

Как пояснили в областном минтрансе, цель акции – стимулирование безналичной оплаты проезда. По словам главы министерства Николая Соколова, это особенно актуально в условиях пандемии коронавируса.

На перевозчиках «недополученная прибыль» не отразится – разницу им компенсирует платежная система. Сейчас в минтрансе прорабатывают техническую возможность подключения нашей области к участию в акции. Предполагается, что договор будет подписан в феврале.

Аналогичные акции уже проводились в крупных городах России. Если скидка окажется востребованной, она может быть продлена.

Ранее мы сообщали, что в марте стоимость проезда в Кирове может подорожать.