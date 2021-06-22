Кировчане выложили свечами огненные картины войны

21 июня в Кирове прошла акция «Огненные картины войны», посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной.

Накануне Дня памяти и скорби кировчане почтили память погибших воинов, выложив из 10 тысяч свечей надпись «Киров помнит». Рядом с надписью – силуэт знаменосца Победы Григория Булатова, который держит в руках знаменитый ППШ – пистолет-пулемет Шпагина, который во время войны производили в Вятских Полянах.

Акция, в которой приняли участие активисты движения «Волонтеры Победы», прошла в парке Победы у Вечного огня. Ее также поддержали жители Оричей, Среднеивкино, Орлова и села Макарье Котельничского района. Местные волонтеры выложили звезды из 200 свечей и сложили слово «Помним».

В общей сложности огненные картины 21 июня зажглись в 86 городах России. А вечером 22 июня Киров присоединится к акции «Лучи Победы». Полная программа мероприятий на День памяти и скорби в Кирове здесь.