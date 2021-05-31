Кировчане жалуются на борщевик на кладбище

После информации кировской мэрии о борьбе с этим опасным растением, горожане поделились, где еще стоит провести обработку.

В минувшие выходные кировчане, посетившие усопших родственников, захороненных на Федяковском кладбище, сообщили о плохом содержании погоста. Дело в том, что на этой территории бурно разросся борщевик. Из-за него многие не смогли добраться до могил.

Горожане сами взялись за обработку территории, чтобы прибраться у своих близких. Однако в городских пабликах отмечают, что это кладбище является муниципальным, поэтому в зоне ответственности муниципалитета его содержание, в том числе и уничтожение борщевика.

Также в паблике «Злой Кировчанин» сообщали о том, что заросли опасного растения разрослись неподалеку от Северной больницы и по берегам озера Русское.

Кстати, кировчан за это растение на участках штрафуют: минимальная сумма наказания — тысяча рублей.

Плохо, что кировчане жалуются в пабликах, а не на сайте городской администрации, где создана интернет-приемная МО «Город Киров». Кировская мэрия на основании заявления обязана дать ответ гражданам и сможет влиять на подрядчиков.

Ранее мы сообщали, что В Немском районе от удара молнии загорелся дом.

Фото: vk.com/zlo43