Кировчанин перенес коронавирус с 90-процентным поражением легких

Житель Кирова Артур Долгоаршинных переболел коронавирусом в тяжелой форме. Мужчина перенес пневмонию с 90-процентным поражением легких. Кировчанин рассказал, как ему удалось победить ковид.

Коронавирусом Артур заболел в начале лета. Болезнь принял за обычную простуду, которая проходит через 3 дня. Однако через некоторое время у мужчины пропало обоняние и поднялась температура, которую не удавалось сбить. Тогда Артур обратился к врачу.

Тест показал, что у мужчины коронавирус. Компьютерная томография выявила 60-процентное поражение легких. Из поликлиники Артура на скорой увезли в госпиталь в Ганино, а на следующий день перевели в инфекционную больницу.

В клинике сбили температуру, и мужчине показалось, что он выздоравливает. Однако одышка усиливалась с каждым днем. Контрольный тест, взятый на 10-й день, показал отрицательный результат. Это означало, что победить вирус удалось.

Тем временем пневмония продолжала развиваться. На следующее КТ Артур шел с кислородным баллоном. Снимок показал, что поражение легких достигло 90 процентов. После этого мужчину положили в реанимацию и назначили еще более сильные лекарства.

Позже Артура перевели в реанимацию областной больницы, а из нее – в пульмонологию. Всего мужчина провел в стационаре 56 дней. В середине августа его наконец-то выписали.

Однако восстанавливаться предстоит еще долго. Артур до сих пор борется с одышкой, а в голосе появилась хрипотца – последствия пневмонии.

Кировчанин благодарен медикам и жалеет лишь об одном: что вовремя не сделал прививку, как поступили его родители. Они привились зимой и весной и перенесли вакцинацию хорошо.

— Мой врач сказал: «Ты, дружище, заглянул в бездну!» Спасибо медикам, что вытянули оттуда, — говорит Артур. – Жалею, что не прошел вакцинацию от COVID-19, хоть я не противник прививок. Все казалось, что успею, но ошибался.

Ранее мы писали, что в Кировской области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. Сделать прививки от коронавируса можно в городских и районных поликлиниках и в мобильных прививочных пунктах.

График работы мобильных прививочных пунктов:

Театральная площадь: будние дни с 9 до 17 часов, выходные дни с 8 до 15 часов.

площадь у филармонии: будние дни с 10 до 16 часов

ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а): будние дни с 15 до 19 часов

С 13 октября – ЦУМ: будние дни с 11 до 18 часов.

Круглосуточные пункты вакцинации работают в горбольницах №5 и №9 и в эндокринологическом центре больницы №7. По заявкам работодателей проводится выездная вакцинация в организациях и на предприятиях.

Ранее жительница Кировской области рассказала, как чудом победила коронавирус.