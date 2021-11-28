Кировчанка нашла сестру через передачу «Жди меня»

Жительница Кирова встретилась со сводной сестрой благодаря передаче «Жди меня» на телеканале НТВ. Выпуск вышел в эфир 26 ноября.

Как рассказали в передаче, мужчина был женат несколько раз. В первом браке у него родилась дочь, но когда девочке исполнилось 8 месяцев, отец ушел из семьи. Через 6 лет в новом браке у него родилась еще одна дочка.

Когда девочка подросла, она узнала, что у нее есть еще одна сестра. Она живет в Даровском районе Кировской области. Но, даже зная имя и дату ее рождения, девушка и ее брат не смогли найти сестру ни через соцсети, ни через знакомых.

В конце концов младшая сестра обратилась за помощью на НТВ. Журналисты помогли найти «потеряшку». Встреча сестер состоялась в прямом эфире «Жди меня». Сестры оказались очень похожи внешне и даже работают по одной профессии – педагогами.

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