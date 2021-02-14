Кировчанка попала в десятку лучших летающих лыжниц мира

Александра Баранцева добилась второго места в сборной России.

На уходящей неделе в Финляндии состоялся юниорский чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Благодаря серебряной медали на первенстве России среди летающих лыжниц-юниорок воспитанница кировской спортшколы №3 Александра Баранцева участвовала в мировых соревнованиях в составе российской сборной.

Первый старт на трамплине К-90 среди летающих лыжниц выиграла юниорка из Норвегии Теа Миньян Бьорсет. Её результаты: 98 и 92 метра. Немного отстала от нее француженка Жозефина Панье, занявшая 2 место: 96 и 91 метр. Третий результат первенства показала жительница Словении Йернеи Брецл, она улетела на 89 и 91.5 метров.

Среди россиянок лучшей стала Анна Шпынева. Она заняла 5 строчку рейтинга. Кировчанка Александра Баранцева замкнула десятку лучших и стала второй в российской команде. Её результаты 84,5 и 85,5 метра.

Всего на трамплин в тот день поднялось почти 50 летающих лыжниц-юниорок из 10 стран.

Добавим, кировчанка начинала свой путь с лучшим тренером Кирова Сергеем Лысовым, уже вырастившим несколько чемпионов среди прыгунов с трамплинов.

Ранее мы сообщали, что Котик снова победил летающих лыжников.

Фото: Александр Папырин