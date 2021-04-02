Кировская «Горэлектросеть» начала подготовку к следующей зиме

Специалисты отмечают: несмотря на непривычно низкие температуры в минувшем сезоне, аварий удалось не допустить.

С марта АО «Горэлектросеть» начала проводить плановый ремонт электрооборудования. Делают его для того, чтобы повысить надежность сетей, предусмотреть возможные причины аварий и не допустить отключений электричества у потребителей. В компании отмечают: в прошлом году они смогли вовремя подготовить всю систему электроснабжения к холодному сезону. Благодаря этому проблем в морозы, стоявшие этой зимой, не возникло.

Сейчас начался новый сезон профилактических работ: сотрудники компании проводят плановый ремонт электрооборудования. Современные методы позволяют проводить такое обслуживание без отключения потребителей: подавая питание по резервной схеме. Но пока такие технологии применить получается не на всех объектах, поэтому иногда еще требуется отключение электроэнергии. В этом случае АО «Горэлектросеть» заранее предупреждает горожан об адресах и периоде отсутствия электричества.

— Просим в таких случаях кировчан отнестись с пониманием: нам важно поддерживать надежность сетей и оборудования, чтобы не допустить серьезных ЧП, на устранение которых может уйти не один день, — пояснил главный инженер Горэлектросетей Александр Ямщиков.

В кировской мэрии отмечают, что состояние электросетей за два минувших года значительно улучшилось, благодаря чему уменьшилось число перебоев в электроснабжении. Там же напомнили, что узнать о причинах проблем с электроснабжением и о ремонтных работах можно уточнить по телефонам: 56-40-34 или 255-977.

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Фото: admkirov.ru