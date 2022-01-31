Кировская ледолазка сорвалась со скалодрома и потеряла медаль

На соревнованиях по альпинизму в Швейцарии кировская ледолазка Мария Толоконина сорвалась со скалодрома. Вероятно, из-за этого спортсменка потеряла уже традиционное золото и оказалась на третьем месте. О происшествии Мария написала в своем «Инстаграме».

— Хотелось найти подходящие под ситуацию слова, Но их нет, есть пустота и боль (((( самое сложное не зациклиться на данном моменте. Главный старт сезона Чемпионат Мира в своём приоритетном виде я упустила…, — рассказала спортсменка.

В комментариях Мария пояснила, что во время подъема у нее «ушла» нога. Из-за этого ледолазка сорвалась вниз и повисла на страховке, потеряв драгоценные секунды. Видео происшествия опубликовано в соцсети.

Соревнования проходили с 23 по 29 января в швейцарском городе Саас-Фе. Их участниками стали 6 спортсменов из Кировской области. Ребята заработали 13 золотых, серебряных, бронзовых медалей.

В дисциплине «Скорость» золото взяли Павел Шубин, Роман Шубин и Михаил Сысолятин. Серебро завоевал Никита Глазырин, а Захар Новоселов и Александр Загайнов поднялись на третью ступеньку пьедестала.

В состязаниях на «Трудность» кировчане стали вторыми (Роман Шубин) и третьими (Павел Шубин). В дисциплине «Комбинация» Никита Глазырин и Роман Шубин заняли 1-е место, Павел Шубин – 2-е место, Александр Загайнов – 3-е место.