Кировская область получит еще 350 миллионов на ремонт дорог

Регионы России получат еще 30 миллиардов рублей на ремонт дорог. Средства выделены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В список получателей дополнительного финансирования вошла и Кировская область. Наш регион получит 350 миллионов рублей. Это будет уже второй транш из федерального бюджета в 2021 году.

Как отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев, финансирование дорожной отрасли в регионе растет с каждым годом, в том числе с использованием федеральных инструментов.

— Благодаря продуктивной работе с федеральным центром Кировская область уже второй раз за год получает дополнительные средства на ремонт дорог. Деньги пойдут на ремонт региональных дорог. Объекты для ремонта будут определены в ближайшее время, — сказал глава региона.

Ранее Кировская область получила 680 миллионов рублей на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения и сети Кировской городской агломерации.

По словам председателя правительства области Александра Чурина, по итогам дорожного сезона – 2021 доля протяженности автодорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативам, вырастет до 37,2 процентов. Доля дорог Кировской городской агломерации, отремонтированных в соответствии с современными требованиями, достигнет 72 процентов.