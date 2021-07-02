Главная > Новости > Кировская область получит еще 350 миллионов на ремонт дорог

Кировская область получит еще 350 миллионов на ремонт дорог

Юлия Зорина Новости, Главное, Экономика

Регионы России получат еще 30 миллиардов рублей на ремонт дорог. Средства выделены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В список получателей дополнительного финансирования вошла и Кировская область. Наш регион получит 350 миллионов рублей. Это будет уже второй транш из федерального бюджета в 2021 году.

Как отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев, финансирование дорожной отрасли в регионе растет с каждым годом, в том числе с использованием федеральных инструментов.

— Благодаря продуктивной работе с федеральным центром Кировская область уже второй раз за год получает дополнительные средства на ремонт дорог. Деньги пойдут на ремонт региональных дорог. Объекты для ремонта будут определены в ближайшее время, — сказал глава региона.

Ранее Кировская область получила 680 миллионов рублей на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения и сети Кировской городской агломерации.

По словам председателя правительства области Александра Чурина, по итогам дорожного сезона – 2021 доля протяженности автодорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативам, вырастет до 37,2 процентов. Доля дорог Кировской городской агломерации, отремонтированных в соответствии с современными требованиями, достигнет 72 процентов.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина