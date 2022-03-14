Кировские хоккеисты победили на межрегиональном турнире

Юные хоккеисты «Родины» 2010 г.р. одержали победу на турнире памяти заслуженного тренера России В.В.Тяпугина.

В нём приняли участие пять команд — помимо победителей, это «Старт-2011» (Нижний Новгород), «Строитель-2011» (Сыктывкар), «Ракета» (Казань) и «Родина-2011». Они сыграли друг с другом про круговой системе.

«Серебро» завоевали хоккеисты из Казани, «бронза» — у ребят из Нижнего Новгорода.

Победителей и призёром наградили заместитель председателя правительства области Андрей Маури, дочь Вадима Владимировича Тяпугина Мария, вице-президент ХК «Родина» Владимир Стариков и заслуженный тренер России – Юрий Бушуев.

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