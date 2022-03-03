Кировский хоккеист не попадет на Паралимпиаду из-за санкций

Хоккеист Илья Волков из Кирово-Чепецка не сможет участвовать в Паралимпиаде. 3 марта Международный Олимпийский комитет принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Играх.

Напомним, что 36-летний спортсмен должен был отправиться в Пекин в составе сборной по следж-хоккею. Судя по соцсетям хоккеиста, сборная прибыла на место соревнований еще несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что из-за санкций в Кирове был отменен Кубок мира по ледолазанию. Ожидалось, что в нем примут участие спортсмены из 16 стран.

Фото: www.instagram.com/ilya23volkov