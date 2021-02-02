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Кировский музей создал социальную историю

Наталья Дмитриева Культура, Выбор редакции, Новости

Это презентация, которая поможет гостю лучше подготовиться к посещению нового пространства.

Нововведение появилось в кировском музее авиации и космонавтики в рамках всероссийского проекта «Инклюзивный музей». Социальная история создана для самого первого посещения музея — она поможет с ориентацией в новом пространстве людям с особенностями развития и маленьким посетителям.

Это своеобразная презентация, создающая представление об этапах посещения музея. Она состоит из коротких рассказов, описывающих ситуации, возникающие при посещении этого учреждения культуры, рассказывает чего стоит ожидать от визита и как себя вести в том или ином случае.

Кировский музей создал социальную историю

Кировский музей создал социальную историю

Кировский музей создал социальную историю

Кировский музей создал социальную историю

Прежде всего социальные истории ориентированы на посетителей с ментальными особенностями, но могут быть полезны всем, кто может растеряться в новом пространстве, для иностранцев и совсем юных гостей.

Ранее мы сообщали, что в кировском музее появился фотоаппарат из смолы.

Фото: dkc43.ru

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Наталья Дмитриева