Кировский музей создал социальную историю

Это презентация, которая поможет гостю лучше подготовиться к посещению нового пространства.

Нововведение появилось в кировском музее авиации и космонавтики в рамках всероссийского проекта «Инклюзивный музей». Социальная история создана для самого первого посещения музея — она поможет с ориентацией в новом пространстве людям с особенностями развития и маленьким посетителям.

Это своеобразная презентация, создающая представление об этапах посещения музея. Она состоит из коротких рассказов, описывающих ситуации, возникающие при посещении этого учреждения культуры, рассказывает чего стоит ожидать от визита и как себя вести в том или ином случае.

Прежде всего социальные истории ориентированы на посетителей с ментальными особенностями, но могут быть полезны всем, кто может растеряться в новом пространстве, для иностранцев и совсем юных гостей.

Ранее мы сообщали, что в кировском музее появился фотоаппарат из смолы.

Фото: dkc43.ru