«Лепсе»: нарушения в «Родине» устранит новый арендатор спорткомплекса

Руководство завода рассказало о ходе судебного разбирательства со спорткомплексом. Процесс ведет Арбитражный суд.

Как сообщили в официальной группе АО «Лепсе», в СК «Родина» был выявлен ряд нарушений эксплуатации. Первые из них — еще в июле 2018 года. Тогда после ЧП в «Зимней вишне» по стране прошли масштабные проверки противопожарной безопасности. Проверка в «Родине» выявила 59 нарушений, об устранении которых спорткомплекс оперативно отчитался. Однако контрольный аудит показал, что порядка 50 нарушений не были устранены.

В сентябре прошлого СК «Родина» вновь заявил об устранении нарушений и полном соблюдении обязательств перед собственником и контрольными органами. Однако проверка, проведенная прокуратурой, выявила 26 нарушений, а также факт ненадлежащего контроля в области пожарной безопасности. Еще 30 нарушений были выявлены сотрудниками МЧС. Администрация «Родины» привлечена к административной ответственности.

Также выяснилось, что спорткомплекс подвергался незаконной перепланировке.

Собственник помещений спорткомплекса не однажды указывал на необходимость устранения нарушений, однако руководство ООО «Родина» не приняло никаких мер. Поэтому 21 декабря был заключен договор аренды с новым собственником. Старый же был расторгнут в законном порядке.

— По нашим сведениям новый арендатор уже приступил к проектным и строительно-ремонтным работам на объекте с целью приведения имущества в соответствующее закону и противопожарным требованиям состояние, — рассказали на «Лепсе».

Ранее руководство завода прокомментировало слухи о рейдерском захвате «Родины».

Фото: vk.com/skrodinaru