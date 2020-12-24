Лиса гуляет по Котельничу и не боится людей

Лисицу, разгуливающую по городу, заметили местные жители. Фото животного появилось в группе «Типичный Котельнич» «ВКонтакте».

— Жители близлежащих улиц, будьте осторожны! – написал автор поста.

Как написала другая участница группы, лисица совершенно не боится людей. Накануне ее видели на другой улице.

Тем не менее котельничан предостерегли от порывов «покормить голодное животное». Лиса вполне может оказаться бешеной.

— Ни в коем случае не подходите к лисе, она может быть больна бешенством! – написали администраторы паблика.

Несколькими днями ранее в Котельниче обнаружили мертвую лису. Жители предположили, что животное также было больно бешенством.

Фото: vk.com/vkotle