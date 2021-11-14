Лиса из Пижанки, которая перекрыла проезд хлебному фургону, оказалась бешеной

Об этом сообщила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

В Пижанке на днях произошёл забавный случай. О нем ранее сообщала «Кировская правда». Лисица перекрыла проезд хлебному фургону. Водителю пришлось ждать, пока рыжая «разрешила» ему проехать с товаром.

Но, оказывается, случай был не такой уж и веселый. Так как лесная гостья оказалась больна бешенством. Об этом сообщила в своем «Инстаграме» министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

— Хочу еще раз обратить внимание всех!!! Это заболевание опасно и для человека!!! Держитесь подальше от таких животных!!! Следите, чтобы рядом не было детей!!! Немедленно сообщайте в полицию и местную администрацию!!! — написала Алла Викторовна.

Кстати, в 2021 году зарегистрировано уже четыре подобных случая: 2 в Уржумском районе и по одному в Вятскополянском и Белохолуницком.