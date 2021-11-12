В Кировской области лиса перекрыла проезд хлебному фургону

В Кировской области лиса улеглась на дорогу, помешав проехать водителю хлебного фургона. Видео забавного препятствия появилось в группе «Место происшествия».

Инцидент произошел на днях в Пижанке. Водитель хлебного фургона привез товар на выгрузку, но путь ему преградила лисица. Некоторое время она дергала лапами и билась, словно в конвульсиях, не пропуская машину.

— Хлеб мне дашь разгрузить или нет? – спрашивал водитель.

Напарник водителя предположил, что животное больно бешенством или его покусали собаки. Однако через некоторое время лиса встала на лапы, «разрешив» фургону проехать. Возможно, рыжая гостья из леса просто хотела угоститься свежим хлебом.

Ранее мы писали, что в Кировской области сняли на видео медведя, который лакомился просроченными пряниками.

Фото, видео: Место происшествия