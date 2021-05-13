Мария Бутина провела ликбез для Жириновского

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина рассказала, как правильно называть жителей Кировской области.

В своем телеграм-канале она провела небльшой ликбез по демонимам — собирательным названиям для жителей городов, которые нередко сопровождает путаница.

— В один из визитов Владимир Вольфович Жириновский попал в Кирове в неловкую ситуацию: он назвал жителей области кировцами, в то время как в Кирове проживают исключительно кировчане. Для @zhirinovskylive и своих подписчиков объясняю принципиальную разницу, — написала Мария Бутина.

В коротком видеоролике общественница наглядно продемонстрировала отличия, показав «Кировец» — трактор повышенной проходимости и кировчанина – человека с камерой.

Судя по всему, ролик был снят в одном из районов Кировской области, где Мария Бутина побывала на этой неделе.

Видео: @mariabutina