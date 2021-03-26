Мария Бутина встретила в Кирове «самых живых людей»

25 марта член Общественной палаты РФ Мария Бутина в Кирове два часа провела за общением с коллегами из областной общественной палаты. Гостья, ставшая известной в России после скандальной отсидки в колониях США по обвинению в шпионаже, а затем депортированная досрочно в Россию, уже провела ряд встреч с кировчанами, презентуя свою книгу «Тюремный дневник».

— Я встретилась здесь с замечательными, начитанными ребятами, понимающих всё, о чём я говорю. И сегодня это были медики! – рассказывает Мария Валерьевна. – Причем много иностранцев. Сегодня впервые подписывала свою книгу на английском языке для студента из Египта! А когда рассказывала, как стала «бро» для чернокожих заключенных, то, услышав слово «тверк», чернокожие студенты захохотали: это же африканский танец. Вообще, Киров – шестой регион в моём «книжном туре», но первый, где я увидела живых людей.

Общение в ОПКО начали с представления участников, задававших по одному вопросу гостье. Например, что знаменитость думает о судьбах России. Бутина ответила: «Мы забываем часто, что Россия сильна регионами. Думаю, будущее за их развитием».

На просьбу общественников сравнить содержание заключенных в российских и американских колониях Мария Бутина однозначно заявила, что в российских лучше. По ее словам, таким известным правозащитным организациям, как «Амнести интернешнл», «нахрен не интересны» (по её выражению) заключенные на Западе, хотя там в порядке вещей не только негуманные условия содержания, но и истязания. В «оплоте гуманности и демократии» самое больше количество заключенных чем в любой другой стране мира.

— Конечно, коррупции в западных тюрьмах нет, но уж лучше бы иногда была. Потому что там всё чётко по уставу и расписанию. А наши заключенные на сорт шампуня жалуются. Я уважаю работу ОНК, но надо понимать, что колония не санаторий, люди заслуженно терпят ограничения, — рассуждает гостья.

Зато есть т.н. социальный конформизм: в США не принято хорошо говорить о России, отмечает Бутина.

— Прямого запрета нет, но все понимают, как надо. Этот конформизм очень страшная вещь.

Участники встречи обсудили в целом правоохранительную систему, по мнению некоторых, ставшую антиподом справедливости, на которую растет запрос в обществе; региональные различия, воспитание молодого поколения, культуру, телешоу и другие вопросы. По мнению Бутиной, Кировской области не хватает хороших лоббистов на федеральном уровне.

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