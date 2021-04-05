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Мастер ГДМС получил срок за гибель пенсионера

Юлия Зорина Новости, Происшествия

Суд вынес приговор мастеру АО «Гордормостстрой» который стал виновником гибели пенсионера на одной из улиц Кирова.

Инцидент произошел 17 января прошлого года. 72-летний мужчина поскользнулся на льду у дома №135 на Октябрьском проспекте и упал, ударившись головой. Пенсионера госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, однако спасти не смогли. 25 января мужчина скончался в больнице.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Как было установлено в ходе следствия, причиной ЧП стал ненадлежащий контроль за состоянием тротуаров. Обвиняемым по делу выступил мастер ГДМС, ответственный за данный участок улицы.

Суд признал мужчину виновным в случившемся и приговорил к 2 годам заключения. Однако с учетом смягчающих обстоятельств наказание было заменено на условное с испытательным сроком.

Ранее мы писали, что зимой травмы на льду получили больше сотни кировчан.

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Юлия Зорина