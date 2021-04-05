Мастер ГДМС получил срок за гибель пенсионера

Суд вынес приговор мастеру АО «Гордормостстрой» который стал виновником гибели пенсионера на одной из улиц Кирова.

Инцидент произошел 17 января прошлого года. 72-летний мужчина поскользнулся на льду у дома №135 на Октябрьском проспекте и упал, ударившись головой. Пенсионера госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, однако спасти не смогли. 25 января мужчина скончался в больнице.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Как было установлено в ходе следствия, причиной ЧП стал ненадлежащий контроль за состоянием тротуаров. Обвиняемым по делу выступил мастер ГДМС, ответственный за данный участок улицы.

Суд признал мужчину виновным в случившемся и приговорил к 2 годам заключения. Однако с учетом смягчающих обстоятельств наказание было заменено на условное с испытательным сроком.

Ранее мы писали, что зимой травмы на льду получили больше сотни кировчан.