Медицинский блогер Алексей Водовозов рассказал о визите в Киров

Врач и популярный блогер Алексей Водовозов рассказал о своем недавнем визите в Киров на youtube-канале.

— Как вы оцениваете поездку в Киров? Что понравилось, что нет? – спросили блогера во время очередного выпуска «Приемно-сортировочной».

Отвечая на вопрос подписчика, Водовозов отметил, что поездка удалась «по полной программе».

— Единственное, что удручало… Я там был в 2019 году и в 2021, и ровным счетом ничего не отличалось. Город не жил в пандемии, не чувствовалось, что мы находимся внутри инфекционного процесса, не чувствовалось, что нужно защищаться каким-то образом. Все хорошо, все замечательно, все свободно. К сожалению, вирус об этом не знает. А так все очень здорово: и публика замечательная, и места прекрасные, и организаторы умнички, — сказал блогер.

Напомним, что Алексей Водовозов посетил Киров в конце мая. Блогер выступил на нескольких площадках с лекциями. Темой одной из них стала вакцинация от коронавируса. На днях житель Кирова назвал выступление блогера мотивацией сделать прививку от COVID-19.