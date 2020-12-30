Мусор из Кирова заберет «Куприт»

В Кировской области выбраны новые транспортировщики отходов. С 1 января вывозом мусора займутся «Куприт» и «Вятавтодор».

Торги по двум лотам прошли 30 декабря. Как рассказали в правительстве, «Куприт» займется вывозом отходов из областного центра, а также из ряда центральных районов.

«Вятавтодор» возьмет на себя оставшиеся населенные пункты в 14 районах. Цена контракта по ним составит более 330 миллионов рублей.

В настоящее время предприятия заключают контракты с субподрядчиками. Многие из них уже занимаются вывозом мусора.

Еще одни торги состоятся 12 января.

Это не единственное изменения в сфере обращения с ТКО в нашем регионе с 2021 года. Ранее мы писали, что вывоз мусора стал дешевле, а плата за транспортировку отходов будет начисляться не по объему, а по массе.