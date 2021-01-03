Мусор в Кирове вывозится ежедневно: количество техники увеличится

В первые дни нового года нагрузка на коммунальщиков традиционно повышается. Так, 1 января в соцсетях жители города и области начали жаловаться на переполненные контейнеры и невывезенный мусор. На уборке задействованы бригады регионального оператора «Куприт».

2 января в областном центре прошло оперативное совещание по вопросам вывоза ТКО. По итогам совещания было решено увеличить количество машин и бригад, занимающихся вывозом отходов.

Как отметили в АО «Куприт», в первые дни года на маршруты вышли порядка 30 мусоровозов. Рабочие не только опустошают контейнеры, но и прибирают прилегающие площадки. Это занимает больше времени.

К вечеру 2 января ситуация начала налаживаться. В соцсетях появились фото пустых контейнеров и прибранных контейнерных площадок. Стоит отметить, что в ряде населенных пунктов области никаких проблем с вывозом мусора не возникало – даже в праздничные дни площадки были чистыми.

Напомним, что в течение последних двух лет вывозом мусора на территории области занимались частные компании. К их работе нередко возникали нарекания как со стороны жителей, так и со стороны регоператора. В частности, претензии касались нарушения графика вывоза ТКО.

В связи с этим областное правительство приняло решение передать вывоз ТКО компаниям с государственным участием – АО «Куприт» и АО «Вятавтодор». Как неоднократно говорилось, во время переходного периода могут возникнуть временные трудности. Однако вопросы оперативно решаются. Для этих целей «Куприт» открыл «горячую линию». По номеру (8332) 63-16-11 жители Кирова и области могут сообщить о переполненных контейнерах или о нарушении графика вывоза мусора.