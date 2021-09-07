Мужчина, ударивший ребенка в магазине, дал показания в полиции

Мужчина, ударивший мальчика в одном из магазинов Кирова, начал давать показания. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

— Подозреваемый дает показания. В ходе расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве. — Я совершил преступление такое маленькое, но большое. Я ударил его по голове, — сказал задержанный во время допроса. Свою вину мужчина признал, однако причину случившегося не назвал.

Напомним, инцидент произошел 31 августа в магазине на улице Московской. Мужчина, стоявший в очереди, подошел к маме с сыном и ударил ребенка по голове.

Агрессор оказался 36-летним жителем Кирова. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».