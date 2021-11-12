На фестивале «Золотой теленок» кировчане увидят 100 юмористических фильмов

15-17 ноября в Кирове пройдет международный кинофестиваль «Золотой теленок». О том, как будет проходить столь масштабное мероприятие в условиях пандемии, рассказали его организаторы Никита Трунов и Дмитрий Бушуев на встрече с губернатором Игорем Васильевым.

В 2021 году на фестиваль поступило около 1000 заявок. В финал прошли 100 короткометражек. Их общая продолжительность составит 14 часов непрерывной трансляции. Это юмористические фильмы на русском языке.

Всего будет 8 номинаций: анимационный фильм, рекламный ролик, короткометражное кино, скетч-видеоролик, веб-сериал, социальное кино, а также лучшие челленджи в «Тик-Токе» и «Инстаграме». Также будет отдельная номинация под названием «Снято в Кирове», посвященная жизни региона.

В мероприятии примут участие звезды отечественного кино: Дмитрий Дюжев, Владимир Маркони и Анна Семенович. Мастер-классы проведут Лариса Брахман, озвучившая сотни детских мультфильмов, сценарист сериалов «Физрук» и «Универ» Ксения Воронина, продюсер фильма «Мама» Даниил Махарт и другие звезды киноотрасли. Свои фильмы на фестивале представят актеры КВН и кино Николай Наумов и актриса Елена Борщева.

Церемония закрытия «Золотого теленка» состоится в филармонии 17 ноября. Во вручении наград примет участие губернатор Игорь Васильев.

Глава региона подчеркнул, что кинофестиваль стал одной из визитных карточек событийного туризма в Кировской области. Однако во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации все должны соблюдать меры профилактики коронавируса. И участники, и гости фестиваля смогут посещать мероприятия только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Накануне фестиваля в Кирове установили 3 хромакея – фотозоны, посвященные событию. Они находятся у филармонии, у Вечного огня и у медуниверситета. Здесь молодежь сможет попробовать свои силы в создании видеоконтента о родном городе.

Программу фестиваля можно посмотреть здесь.