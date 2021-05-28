На прудах у цирка отремонтируют мост и лестницу

В парке имени Кирова отремонтируют деревянный мост и лестничный марш. Ремонтные работы будут проведены в ближайшие 2 недели. Об этом сообщили в территориальном управлении Ленинского района.

Напомним, этой весной кировчане негативно высказались о содержании парка имени Кирова в соцсетях. Жители города отметили большое количество мусора вокруг и тину на поверхности водоемов. Также в постах указывалось на необходимость ремонта мостика на одном из прудов и лестницы.

Мнение жителей было услышано. На сегодня вопрос с приборкой территории решен. Как пояснили в районном теруправлении, подрядчик обязан чистить пруд и дорожки вокруг него ежедневно.

В 2022-2024 году парк имени Кирова планируется благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Проектная документация уже готова. Отметим, что парк лидирует в голосовании за благоустройство общественных территорий.