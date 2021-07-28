На суде по делу Быкова допросят Леонида Яфаркина

В Первомайском районном суде Кирова завершилось очередное заседание по делу экс-главы города Владимира Быкова.

Он обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса. В их числе мошенничество, получение взятки, растрата.

В ходе заседания прокурор заявил о необходимости вызвать для допроса Леонида Яфаркина. Предприниматель отбывает срок по резонансному «делу по Парку Победы».

Как сообщает Newsler, на это, а также на приглашение ещё нескольких свидетелей, потребуется несколько дней.

Следующее заседание запланировано на 4 августа.