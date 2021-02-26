На Центральном рынке в Кирове создали новые торговые места

6 временных модулей расположили на месте снесенного здания по улице Володарского.

Транспортные контейнеры переоборудовали под торговые павильоны: сделали в них новые пластиковые двери со стеклопакетами, провели свет, тепло, обшили изнутри теплоизоляционным материалом. Сейчас на эти площади ждут арендаторов.

Когда морозы ослабнут, контейнеры покрасят снаружи. Таких мест на освободившейся после сноса пустовавшего здания территории планируется оборудовать 20.

Как отметил руководитель Центрального рынка Арам Чатинян, пока не началась глобальная стройка, он старается использовать всю территорию по назначению. И при этом создавать комфорт для продавцов и их клиентов.

Запланировано, что в будущем на месте снесенного здания построят торговый центр площадью 9 тысяч квадратных метров, рядом — еще один на 5 тысяч. Внутреннее пространство подгонят под европейский стандарт: комфортные торговые ряды и максимально широкие проходы между ними для покупателей.

Ранее мы писали, что изменились правила торговли. Их опубликовал Роспотребнадзор.

Фото: admkirov.ru