Наталья Шедько не будет претендовать на пост председателя Общественной палаты

Наталья Шедько отказалась от участия в выборах на пост председателя Общественной палаты V созыва. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Кирове».

— Я дала самоотвод по своей кандидатуре и известила об том членов Общественной палаты, — сказала Наталья Ивановна.

При этом Наталья Шедько подчеркнула, что останется в Общественной палате, сосредоточившись на работе в комиссии по развитию гражданского общества.

Еще одним кандидатом на пост председателя стал Сергей Улитин, заместитель директора «ВТК Энерго» и член ОПКО прошлых созывов.

Выборы председателя Общественной палаты V созыва состоятся 9 ноября. Заседание пройдет в конференц-зале космического центра. На повестке также стоят вопросы об избрании зампредов ОПКО, утверждении состава комиссий и обмен мнениями по поводу задач, стоящих перед участниками нового созыва.

Ожидается, что в первом пленарном заседании ОПКО нового созыва примут участие губернатор Игорь Васильев и председатель ОЗС Роман Береснев.