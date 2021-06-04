Наталья Стрельникова: «Интервью с Басинским оставило доброе впечатление»

— Газету «Кировская правда» я знаю и читаю давно. Когда-то её выписывали ещё мои родители, и я с интересом прочитывала в ней интересующие меня статьи. И сейчас я ищу в газете материалы, связанные с культурой, и, конечно, с деятельностью нашей библиотеки. Поэтому не удивительно, что оставила доброе впечатление статья о вручении премии им. А. И. Герцена известному литературоведу, критику, писателю П. В. Басинскому, а также интервью с ним.

Автор сумел увидеть и подчеркнуть в творчестве нового лауреата главное – его публицистичность, глубокую философичность, умение ставить «больные» вопросы, актуальные и сегодня. Также отмечена роль нашей библиотеки в культуре Вятского края, ее стремление следовать традициям, заложенным А. И. Герценым. Конечно, хотелось бы чаще видеть на страницах газеты материалы, посвящённые культуре.

Наталья Стрельникова,

директор Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена