Новый закон принес в бюджет Кирова почти 3 миллиона рублей

Это деньги за неправильную парковку, а также за нарушения при проведении земляных работ.

В конце прошлого года вступил в силу региональный закон «Об административной ответственности в Кировской области». Согласно этому документу теперь кировчанам грозит административная ответственность за парковку на газонах, а также территориях детских и спортивных площадок. А организациям грозит серьезное наказание в виде штрафа за нарушение требований к проведению земляных работ.

В последнем квартале прошлого года городской административной комиссией было рассмотрено 252 протокола по нарушению правил парковки. Это пополнило бюджет на сумму 752 тысячи рублей.

Ещё 86 протоколов было составлено в отношении юрлиц, проводивших земляные работы не по правилам и срывавшим сроки. Они пополнили казну на миллион 968 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что подросток угнал из Кирова авто и бросил его в Даровском.

Фото: admkirov.ru