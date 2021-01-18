Подросток угнал из Кирова авто и бросил его в Даровском

Угонщик воспользовался тем, что хозяин оставил машину заведенной.

В ночь после Старого Нового года к полицейским обратился кировский автовладелец. Он сообщил, что от дома по улице Мира был только что угнан его автомобиль. Мужчина рассказал, что не надолго отлучился, оставив машину заведенной и не запертой.

Машину объявили в розыск. В скором времени выяснилось, что авто угнал 17-летний кировчанин. Он заметил открытую машину и решил съездить на ней в поселок Даровской к родственникам.

Транспортное средство было обнаружено в селе Верховонданка Даровского района. На кузове появились механические повреждения. Подросток не вписался в ограду дома. Машину вернули хозяину.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области водитель иномарки устроил ДТП и погиб.

Фото: podosinovets.info