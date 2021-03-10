О бурундуке-синоптике и вятских стахановцах

10 марта. О чем писала «Кировская правда» в этот день

…в 1951 году

О стахановцах и их рекордах

«Учиться работать у стахановцев» призывала читателей «КП» сразу в нескольких материалах номера. Так, газета рассказывала о мурашинском лесорубе В.С. Шуракове, который с декабря по февраль выработал 260 норм и заработал 7 тысяч 190 рублей. «303 нормы выработал на заготовке его земляк – колхозник Т.Н.Стариков, – продолжала «Кировская правда». – Сейчас стахановцы Шураков и Стариков взяли обязательство выработать до конца сезона ещё по 110 норм».

Газета писала и про стахановцев братьев Порубовых из Афанасьева. Ежедневно лесорубы выполняли по 160-165 процентов нормы.

Шли на рекорд и работники городских предприятий. «Тысячи пар обуви сверх плана дал Родине в январе и феврале 1951 года коллектив Слободского кожобувного комбината им. Ленина, – сообщала «Кировская правда» из Слободского. – На первый весенний месяц коллектив предприятия также взял повышенные обязательства: дать сверх плана 3 тысячи пар обуви, на 3 процента повысить выпуск обуви первого сорта, сэкономить от нормы 2 процента верхних и нижних кожевенных товаров. В содружестве со стахановцами инженерно-технические работники комбината разработали карты-инструкции по использованию имеющегося оборудования. Также для рабочих, которые ещё слабо изучили станки и машины, организованы занятия по техническому минимуму».

…в 1971 году

О водителях и пешеходах

Газета напоминала читателям о правилах безопасности на дорогах, ведь «число автомобилей, мотоциклов и мотороллеров в области всего за 8 лет увеличилось вдвое и превысило 21 тысячу».

При этом «КП» отмечала: более 70 процентов всех несчастных случаев на кировских трассах происходили по вине пешеходов. А главным «грехом» кировских автомобилистов по итогам 1970 года стало управление транспортным средством в нетрезвом виде: за двенадцать месяцев своих водительских прав из-за этого лишились 1499 человек.

«Нам пора менять своё отношение к правилам дорожного движения, – писала «Кировская правда». – Мало ещё кто задумывается над своим поведением на дороге. Проверьте себя: останавливаетесь ли вы на светофоре, когда загорается красный свет? Задумывались ли над тем, где безопаснее переждать идущие машины: на мостовой, загораживая им путь или на тротуаре? Такой самоанализ ясно покажет, что для многих правила дорожного движения пока что не стали жизненной привычкой».

…в 1981 году

О бурундуке-«синоптике»

В подборке новостей со всех концов Советского Союза «КП» рассказывала о бурундуке-«синоптике» из Забайкалья. «Как только слышатся его крики «клюк-клюк» – жди ненастья, – писала газета. – Предвестник изменения погоды, как правило, ошибается редко. А всё потому, что бурундуки тонко чувствуют приближение ливневых дождей или наступление наводнений».

Также необычный предсказатель погоды мог «поведать» и о предстоящих зимах. О них можно было судить по запасам, созданным пушистым «метеорологом» на холодное время года. «В «обычные» зимы он заготавливает до 3 килограммов орехов, – писала «Кировская правда». – Среди них не встретишь пустых или с загнившим ядром. Каждый слой зимних запасов бурундук перестилает рядами сухих листьев. Учёные подсчитали: чтобы создать такой запас продуктов, животное совершает 500 рейсов, пробегая в общей сложности более 1 тысячи километров».

Ранее «КП» писала о том, как в Кирове освистали Андрея Державина.