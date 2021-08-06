Опубликовано видео столкновения «Ниссана» с мотоциклом в Кирове

Жесткое ДТП с участием мотоцикла случилось вечером 5 августа на перекрестке улиц Московской и Производственной.

По данным ГИБДД, 52-летний водитель иномарки «Ниссан Икстрей» поворачивал налево и столкнулся с мотоциклом.

В результате аварии 46-летний мотоциклист получил серьезные травмы. Мужчина был госпитализирован.

Видео момента ДТП было опубликовано в группе «Место происшествия». В ролике видно, что оба участника аварии начали движение на зеленый свет. Но водитель иномарки не пропустил мотоциклиста. После столкновения на скорости мужчина буквально подлетел вверх.

Видео: vk.com/kirovmp