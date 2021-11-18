«Плачущие мошенники» пытались обмануть еще 13 кировчан

«Плачущие родственники» продолжают обманывать жителей Кирова. За последние сутки было зарегистрировано 13 заявлений от кировчан, столкнувшихся с обманом или его попыткой. Об этом сообщили в УМВД.

Так, в полицию обратилась 83-летняя пенсионерка, которая лишилась сбережений. Женщина рассказала, что ей позвонила плачущая «внучка» и попросила оплатить лечение пострадавших в ДТП, которое она устроила.

Девушка просила миллион рублей. Такой суммы у бабушки не оказалось, и она передала курьеру 300 тысяч. Позже выяснилось, что с настоящей внучкой все в порядке.

В аналогичную историю попала 90-летняя жительница Кирова. Ей позвонила «дочь», попросившая 800 тысяч рублей на решение проблем. Таких денег у пенсионерки не было, и она передала курьеру 150 тысяч.

А 75-летняя жительница Кирова после подобного звонка не растерялась и сразу же перезвонила якобы пострадавшей родственнице. Девушка сообщила, что в ДТП не попадала и денег не просила.

Отметим, что ранее в Кирове было зафиксировано 7 инцидентов с «плачущими мошенниками» за сутки.