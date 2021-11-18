Главная > Новости > «Плачущие мошенники» пытались обмануть еще 13 кировчан

«Плачущие мошенники» пытались обмануть еще 13 кировчан

Юлия Зорина Новости, Общество

«Плачущие родственники» продолжают обманывать жителей Кирова. За последние сутки было зарегистрировано 13 заявлений от кировчан, столкнувшихся с обманом или его попыткой. Об этом сообщили в УМВД.

Так, в полицию обратилась 83-летняя пенсионерка, которая лишилась сбережений. Женщина рассказала, что ей позвонила плачущая «внучка» и попросила оплатить лечение пострадавших в ДТП, которое она устроила.

Девушка просила миллион рублей. Такой суммы у бабушки не оказалось, и она передала курьеру 300 тысяч. Позже выяснилось, что с настоящей внучкой все в порядке.

В аналогичную историю попала 90-летняя жительница Кирова. Ей позвонила «дочь», попросившая 800 тысяч рублей на решение проблем. Таких денег у пенсионерки не было, и она передала курьеру 150 тысяч.

А 75-летняя жительница Кирова после подобного звонка не растерялась и сразу же перезвонила якобы пострадавшей родственнице. Девушка сообщила, что в ДТП не попадала и денег не просила.

Отметим, что ранее в Кирове было зафиксировано 7 инцидентов с «плачущими мошенниками» за сутки.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина