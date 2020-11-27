Почти 10 тысяч кировчан получили бесплатные лекарства от коронавируса

Выдавать бесплатные лекарства от COVID-19 кировчанам начали с 16 ноября

На сегодняшний день препараты получили уже 9072 жителя Кировской области, проходящие лечение на дому. Большинству заболевших препараты доставляют врачи или соцработники.

Среди лекарств от ковида – жаропонижающие, антибактериальные, противовирусные препараты, а также антикоагулянты. Получить медикаменты можно только по рецепту врача.

Напомним, что на бесплатные лекарства от коронавируса Кировской области выделено 47,5 млн рублей из федерального бюджета. Как говорил на октябрьском заседании ОЗС первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, этих средств должно было хватить на неделю.

— По нашей расчетной потребности в соответствии со стандартами лечения в амбулаторных условиях пациентов, нам этих средств ориентировочно хватит, в общем-то, на неделю. Дополнительные средства, вероятно, будут предусмотрены.

Пациенты, проходящие лечение в стационарах, также получают лекарства бесплатно.

Только цифры

19 инфекционных госпиталей в Кировской области принимают больных с COVID-19.

5004 теста на коронавирус и 686 исследований легких на компьютерных томографах было сделано в области за последние сутки.

240 новых заболевших зарегистрировано по итогам исследований на 27 ноября.

50 бригад скорой помощи ежедневно оказывают помощь кировчанам.

Ранее мы писали, что бесплатными лекарствами от коронавируса обеспечили 6 тысяч кировчан.