Правительство Кировской области и РЭО подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Кировской области и Российское экологическое общество подписали соглашение о сотрудничестве.

Это произошло в ходе встречи председателя правительства Александра Чурина с председателем РЭО Рашидом Исмаиловым.

В ходе 2-дневного визита гость посетил полигон, строящийся в Шабалинском районе, провел совещание в АО «Куприт» и встретился с активом микрорайона «Озерки» и юго-западного района Кирова, где обсудил ситуацию с качеством воздуха.

По словам Исмаилова, в Кировской области выстроена системная работа по экологическим вопросам, но необходимо создать диалоговую площадку для власти, бизнеса и общества.

Александр Чурин предложил переформатировать координационный совет по экологии, который работает при правительстве области, в экспертный совет, который как раз станет такой площадкой.

«Перед нами стоят большие задачи по решению вопросов, поставленных президентом Владимиром Путиным в рамках нацпроекта «Экология». Прошу ваш возглавить работу экспертного совета по реализации нацпроекта, кроме того, считаю необходимым ввести в состав совета федеральных и региональных экспертов от бизнеса, общественности и власти», — предложил Чурин.

Рашид Исмаилов принял предложение возглавить экспертный совет.

«Сотрудничество позволит нам организовать изучение передового опыта регионов по реализации национального проекта «Экология» и передовых практик, которые уже реализуются в субъектах страны и в мире, а также повысит открытость органов власти Кировской области и позволит создать еще одну площадку для диалога. Все это необходимо для того, чтобы исполнить задачи нацпроекта и создать комфортные условия для жизни людей, где экономика сможет развиваться не в ущерб экологии», — подытожил Александр Чурин.

Справка

«Российское экологическое общество» — общественная организация, основными целями которой являются повышение открытости органов государственной власти и осведомленности граждан о происходящих в стране изменениях в вопросах охраны окружающей среды.