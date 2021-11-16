Продюсер фильма «Временные трудности» рассказал, будет ли сниматься в Кирове его продолжение

В рамках кинофестиваля «Золотой теленок» в «Колизее» проходит мастер-класс исполнительного продюсера Даниила Махорта (в его списке фильм «Мамы») и Алексея Казакова («Горько», «Горько-2» и другие работы).
На вопрос, который очень волнует кировчан — будет ли в Кирове сниматься продолжение фильма «Временные трудности», ответил его исполнительный продюсер Даниил Махорт.
— Второй части этого фильма снимать не планируется. Это история конкретного человека. И она рассказана.
Даниил также рассказал, что Киров очень понравился всей съёмочной группе.
— Прекрасный город, много хороших людей, с удовольствием вернёмся ещё.
Фото: kirovpravda.ru