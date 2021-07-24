Регионы получат льготные кредиты на развитие инфраструктуры

Регионы получат льготные бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры.

Средства предоставят на срок не менее 15 лет на возвратной основе по ставке 3% годовых. Погашение кредита начнётся с 3-го года после его получения. Это дополнительно снизит нагрузку на региональные бюджеты.

На финансовую поддержку смогут рассчитывать регионы, которые примут участие в отборе проектов. Правила отбора готовятся к подписанию.

Потратить средства можно на развитие территории. Речь идёт о проектировании, строительстве и реконструкции коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры.

К 2024 году объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд руб.

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