Главная > Новости > Регионы получат льготные кредиты на развитие инфраструктуры

Регионы получат льготные кредиты на развитие инфраструктуры

Вадим Шабалин Новости, Экономика

Регионы получат льготные бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры.

Средства предоставят на срок не менее 15 лет на возвратной основе по ставке 3% годовых. Погашение кредита начнётся с 3-го года после его получения. Это дополнительно снизит нагрузку на региональные бюджеты.

На финансовую поддержку смогут рассчитывать регионы, которые примут участие в отборе проектов. Правила отбора готовятся к подписанию.

Потратить средства можно на развитие территории. Речь идёт о проектировании, строительстве и реконструкции коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры.

К 2024 году объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд руб.

Фото vogazeta.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Вадим Шабалин