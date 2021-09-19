Руководитель ЦУР Кировской области Игорь Панкратов проголосовал вместе с семьей

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Кировской области Игорь Панкратов выбрал для голосования третий день – 19 сентября.

Дело в том, что он ждал в гости свою старшую дочь, которая учится в Москве: вместе ходить на выборы – это одна из семейных традиций.

— Мое поколение хорошо помнит праздничное настроение во время демонстраций, субботников и походов на избирательные участки. Родители всегда брали нас с сестрой с собой, и это всегда проносило только позитивные эмоции. Поэтому я так же стараюсь на подобных важных мероприятиях быть всегда вместе с семьей. Выборы -это одно из таких событий. К сожалению, далеко не всегда получается проголосовать всем нам в одни день, и чем старше становятся дети, тем сложнее их собрать вместе. Но если такая возможность выдается, то с удовольствием это делаем, — рассказал Игорь Владимирович.