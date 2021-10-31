С Нового года в ССУЗах перестанут учить по 43 профессиям

Министерство просвещения РФ рекомендовало техникумам и колледжам актуализировать перечень специальностей.

Еще в 2019 году бывший министр просвещения Ольга Васильева заявила «Российской газете», что скоро из перечня профессий исчезнут около ста специальностей. За предыдущие пять лет никто или почти никто не поступал на них в средне-специальные учебные заведения и колледжи. Одни профессии принципиально устарели, другие изменились настолько, что для них достаточно краткосрочных курсов. В числе примеров последних Васильева назвала изготовителя эмалированной посуды, сушильщика в бумажном производстве, ткача, вышивальщицу и сборщика электроники, автомеханика, оптика-механика, парикмахера, токаря, метролога.

И вот, чтобы актуализировать обучение для рынка труда, минпросвет на днях внес изменения в 43 государственных образовательных стандарта. Уже с 31 декабря этого года прекратить приём и обучение по таким специальностям как рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта, изготовителя железобетонных изделий, слесаря по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве, электромонтажника авиационной техники, регулировщика железнодорожного движения (стрелочника), заготовителя продуктов и сырья, младшего ветеринарного фельдшера, слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования…

В то же время недавно правительство РФ расширило на 90 перечень востребованных профессий и специализаций. Это коснулось сфер робототехники, логистики, медицины («Сестринское дело», «Лечебное дело»), сельского хозяйства («Агрономия»), строительства, дошкольного образования и прочих профессий. В числе самых популярных — IT и программирование, кондитер и сварщик. Введено обучение по направлениям мехатроника и мобильная робототехника, графический дизайн, техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.

Рабочие профессии становятся все более престижными, профессию в колледже можно получить за 2-3 года и практически сразу устроиться на работу с достойной зарплатой, отмечают в министерстве просвещения. Напомним, на днях кировчанка Анна Ишутинова победила в Еврочемпионате WorldSkills-2021 в профильной компетенции.