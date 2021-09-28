С октября детские выплаты будут перечисляться только на карты «Мир»

С 1 октября 2021 года детские выплаты можно будет получить только на карты «Мир». Пока что речь идет о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка.
Владельцам карт «Мир» выплаты будут начисляться автоматически. Тем, кто не сменил банковский счет, следует обратиться в финансовые организации, через которые проходит выплата.
Чтобы сменить номер счета, необязательно обращаться в органы соцзащиты лично. Заявление с новыми реквизитами можно отправить по электронной почте управления соцзащиты по месту жительства. В заявке необходимо указать свой номер телефона, чтобы сотрудники могли проверить достоверность информации.
Если карта «Мир» не оформлена, деньги будут поступать на временный счет. Чтобы получить их, нужно обратиться в кредитную организацию с паспортом. Проконсультироваться по всем вопросам, касающихся выплат, можно по телефону колл-центра 8 (8332) 32-13-51.
Для тех, кто получает пособия на почте или непосредственно на счет, все пока останется по-старому.
Напомним, что в настоящее время на карту «Мир» приходят следующие выплаты:
- единовременное пособие при рождении ребенка
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
- выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации
- ежемесячная денежная выплата на детей от 3 до 7 лет включительно
- ежемесячная денежная выплата по уходу за третьим ребенком и последующими детьми.
Ранее россиянам рассказали, какие выплаты можно будет получить осенью-2021.