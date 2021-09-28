С октября детские выплаты будут перечисляться только на карты «Мир»

С 1 октября 2021 года детские выплаты можно будет получить только на карты «Мир». Пока что речь идет о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка.

Владельцам карт «Мир» выплаты будут начисляться автоматически. Тем, кто не сменил банковский счет, следует обратиться в финансовые организации, через которые проходит выплата.

Чтобы сменить номер счета, необязательно обращаться в органы соцзащиты лично. Заявление с новыми реквизитами можно отправить по электронной почте управления соцзащиты по месту жительства. В заявке необходимо указать свой номер телефона, чтобы сотрудники могли проверить достоверность информации.

Если карта «Мир» не оформлена, деньги будут поступать на временный счет. Чтобы получить их, нужно обратиться в кредитную организацию с паспортом. Проконсультироваться по всем вопросам, касающихся выплат, можно по телефону колл-центра 8 (8332) 32-13-51.

Для тех, кто получает пособия на почте или непосредственно на счет, все пока останется по-старому.

Напомним, что в настоящее время на карту «Мир» приходят следующие выплаты:

единовременное пособие при рождении ребенка

ежемесячное пособие по уходу за ребенком

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации

ежемесячная денежная выплата на детей от 3 до 7 лет включительно

ежемесячная денежная выплата по уходу за третьим ребенком и последующими детьми.

Ранее россиянам рассказали, какие выплаты можно будет получить осенью-2021.