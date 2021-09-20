Сергею Квашнину вручили знак почетного гражданина Кирова

Сегодня художнику и ювелиру Сергею Квашнину вручили нагрудный знак «Почётный гражданин г.Кирова».

В Вятском художественном музее им. братьев Васнецовых открылась его выставка, посвящённая 50-летию творческой деятельности.

Почётное звание было присвоено Квашнину в июле по ходатайству регионального отделения Союза художников РФ — за многолетнюю плодотворную деятельность и значительный вклад в развитие культуры и искусства в областном центре. Сергей Иванович сотрудничает с российскими и зарубежными ювелирными фирмами, государственными структурами, общественными организациями. Он возглавляет мемориальный фонд Карла Фаберже.

Удостоверение и нагрудный знак вручила Квашнину глава города Елена Ковалёва.

Фото duma.mo-kirov.ru